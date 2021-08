Holly Madison - Reprodução

Holly MadisonReprodução

Publicado 06/08/2021 16:12 | Atualizado 06/08/2021 16:20

A ex-coelhinha da Playboy, Holly Madison, afirmou que a mansão da revista é mal-assombrada. Em uma entrevista para a revista "Nylon", a também ex-namorada do fundador da publicação, Hugh Hefner, classificou o imóvel como "intrigante".

fotogaleria

Publicidade

"A mansão é uma casa muito intrigante por muitos motivos. As pessoas falam sobre ser assombrado. Existem todas essas lendas urbanas estranhas, como túneis de tráfego. Ela ganha vida própria", disse.

Holly disse que ela mesma chegou a ver um fantasma no local em um dia em que estava no ginásio do porão. A modelo viu uma mulher saindo do banheiro, passar por ela e desaparecer. Inicialmente, Madison achou que era uma modelo fazendo fotos, mas, depois, percebeu que a mulher saiu de um armário.

Publicidade

"Nunca mais vi aquela mulher na minha vida. Mesmo que eu tenha visto aquela coisa estranha com a mulher desaparecendo na academia, às vezes, quando essas coisas acontecem, você tenta racionalizá-las. Para mim, foi necessário um monte de experiências diferentes antes de pensar 'OK, há algo estranho acontecendo aqui'", lembrou.

Madison falou com Hugh sobre as experiências paranormais, mas o chefão da revista não acreditava no que ela contava e disse que as histórias eram inventadas por ela.