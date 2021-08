Ítalo Ferreira é ouro no surfe nas Olimpíadas de Tóquio - Jonne Roriz/COB

Publicado 06/08/2021 15:09 | Atualizado 06/08/2021 15:12

O surfista Italo Ferreira, que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, surpreende também em outras áreas da vida. O esportista já fez uma participação como ator na série “Juacas”, do canal Disney Channel, e também namorou a protagonista do projeto, a atriz Mari Azevedo.



Na série, lançada em 2018, Italo interpretou ele mesmo e contracenou com Nuno Leal Maia, dono de papel de treinador dos surfistas. A produção reunia surfistas jovens contando suas próprias histórias.

Além da participação na série, Italo também engatou um namoro com a protagonista de "Juacas", Mari Azevedo. Em 2019, o atleta dedicou o título de campeão do mundo para a atriz, que o acompanhava em diversas disputas. No entanto, o namoro acabou no início de 2021, antes das Olimpíadas.



O atleta flertou com Juliette Freire, campeã do BBB 21, após conqustar a medalha de ouro em Tóquio. "A gente chegou a se falar e trocar ideia rápido. Na verdade, eu sou muito tímido, não falo muito. Mas foi divertido", disse.