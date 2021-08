Fafá de Belém - Reprodução

Publicado 06/08/2021 12:32

Rio - Fafá de Belém surpreendeu os seguidores, nesta quinta-feira, ao posar de biquíni no estado de Alentejo, em Portugal. Aos 64 anos de idade, a cantora paraense compartilhou registros nos quais ela aparece com sua beleza natural, sem edições ou correções.

"Bom dia, alegria! Quem está neste lugar não quer confusão com ninguém, né?", escreveu a cantora veterana, que acrescentou as hashtags "meu Alentejo amado", "Portugal do meu coração" e "sem filtro, sem photoshop".

Os seguidores anônimos e famosos, claro, elogiaram bastante. "Bom dia, maravilhosa", comentou Gretchen. "Que linda. Te amo", escreveu Thalita Rebouças. "Maravilhosa", elogiou um fã. "Tão linda", pontou outra fã.