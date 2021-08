Ex-BBB Thaís Braz - Reprodução

Ex-BBB Thaís BrazReprodução

Publicado 06/08/2021 11:04 | Atualizado 06/08/2021 11:15

Rio - Thaís Braz compartilhou, nesta quinta-feira, um clique bem verão para esquentar os dias mais amenos do inverno deste ano. A influenciadora posou com um modelo roxo e mostrou o corpão para as lentes da câmera. "Liberdade", escreveu a ex-BBB na legenda.

fotogaleria

Publicidade

Nos comentários, Thaís recebeu elogios dos seguidores. "Sua lindona", postou uma pessoa. "Você é tão perfeita", elogiou outra. "Maravilhosa, meu amor", disparou uma terceira.