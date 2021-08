Caio Blat posa de cueca e provoca seguidores: ’Entre quatro paredes’ - Reprodução Internet

Publicado 06/08/2021 12:51 | Atualizado 06/08/2021 12:53

São Paul - O ator Caio Blat causou na web na manhã desta sexta-feira (6) ao surgir só de cueca dentro de um quarto.

Caio publicou o registro em seu perfil no Instagram e provocou os seus seguidores. "Entre quatro paredes", brincou. Os seguidores do ator não perderam tempo e repararam no volume na cueca exibido por Caio. "Vai viajar?", perguntou uma internauta. "Caio, a situação não tá pra isso", escreveu uma fã. "Esse homem ainda me mata", completou outro.

Essa não é a primeira vez que Caio Blat chama atenção no quesito cueca. No Carnaval de 2020, o ator agitou as ruas de Olinda ao tirar a peça e mostrar o bumbum durante a passagem de um bloco. Em uma foto publicada pela namorada Luisa Arraes na mesma época, a web também repercutiu o volume exibido pelo artista em uma sunga.

