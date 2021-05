Will Smith Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:11 | Atualizado 04/05/2021 17:12

Will Smith causou em um vídeo nas suas redes sociais. No Instagram, o ator posou só de cueca, ostentando a barriguinha para os seguidores.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda, Will disse que está deixando para trás o corpo que ficou na pandemia. Ao som de "Don't Cha", das Pussycat Dolls, o ator publicou: "Este é o corpo que me carregou por toda uma pandemia e incontáveis dias pastando na despensa. Eu amo esse corpo, mas quero me sentir melhor. Chega de muffins da meia-noite ... É isso! Vou ficar na melhor forma da minha vida!!!!!", disse.