Promessa feita é promessa cumprida! José Luiz Datena cumpriu a promessa durante o "Brasil Urgente" desta segunda-feira e mostrou a cueca ao vivo.

O apresentador conversou com Cátia Fonseca no momento em que a jornalista relembrou da partida que Datena narrou, no domingo, entre Gagliari x Juventus, pelo Campeonato Italiano. Na transmissão, Datena prometeu que mostraria a cueca ao vivo em seu programa caso Cristiano Ronaldo fizesse três gos.

"O Neto falou assim 'o Cristiano Ronaldo vai fazer três gols' eu falei 'se ele fizer três gols, eu venho de cueca para o Brasil Urgente amanhã' e ele fez três gols no primeiro tempo", contou. Em seguida, o jornalista mostrou a peça íntima.