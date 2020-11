Irmão de candidato preso com dinheiro na cueca Reprodução

Por iG

Publicado 29/11/2020 17:40

Ceará - Miguel Amorim foi preso pela Polícia Federal (PF) com dinheiro na cueca no último sábado (28), um dia antes do segundo turno. Ele é irmão de Naumi Amorim (PSD) que é prefeito e candidato à reeleição em Caucaia (CE).



Além do irmão do candidato, secretários de Caucaia foram alvos de busca e apreensão, que encontraram cerca de R$ 600 mil com as autoridades que são suspeitas de crime eleitoral . Ao todo 5 pessoas foram detidas.



O candidato disse que vai esperar os resultados da investigação. Os suspeitos foram ouvidos e liberados pela PF, algumas foram detidas com dinheiro vivo, listas de nomes e material de campanha.