Mulher morre após ser atropelada no centro de Volta RedondaDivulgação/ GMVR

Publicado 05/08/2021 18:53 | Atualizado 05/08/2021 19:23

Volta Redonda - Um homem, de 30 anos, que se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda foi detido por guardas municipais, na tarde desta quinta-feira, dia 05. Ele dirigia o veículo que atropelou uma motociclista de 52 anos.

Segundo as informações divulgadas pela GMVR, a vítima sofreu graves ferimentos e foi encaminhada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu e morreu.

Depois do acidente, que aconteceu próximo ao trailer da Guarda Municipal, que fica sob o Viaduto Heitor Leite Franco, o suspeito tentou fugir pela contramão, na Rua São José de Calazans, mas acabou detido por guardas municipais. Na tentativa de fuga, o motorista bateu em um muro, próximo ao terreno da Light. O veículo ficou danificado e chegou a ter o pneu dianteiro furado.

De acordo com testemunhas, a vítima aguardava a abertura do semáforo, quando foi atingida pelo carro do suspeito. Aos agentes da guarda municipal, o homem disse que fez uma ultrapassagem e não viu a motociclista. Após atingir a mulher, ele teria arrastado a vítima por alguns metros. O motorista foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda, a 93ª DP.