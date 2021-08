Reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Volta Redonda na Vila Rica/ Tiradentes - Divulgação

Publicado 05/08/2021 12:37

Volta Redonda - O Conselho Comunitário de Segurança de Volta Redonda (CCS-VR) realizou uma reunião com os moradores do bairro Vila Rica (Tiradentes), na quarta-feira, dia 04. Durante o encontro foram discutidas ações e soluções para garantir a segurança no bairro, como explica a comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos.

“As reuniões do Conselho Comunitário de Segurança são fundamentais para uma boa prestação de serviço por parte da Polícia Militar. E na reunião do Vila Rica não foi diferente. Tivemos a oportunidade de falar sobre o projeto da prefeitura que tem o 28º BPM como parceiro com a instalação de 180 câmeras de monitoramento no bairro. Houve a oportunidade de esclarecer quanto a importância do registro dos delitos. E os moradores tiveram oportunidade de explicar as demandas para que o bairro se torne mais seguro”, comentou.

Além da comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, também participaram da reunião, o subcomandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Inspetor Silvano; os membros da diretoria do CCS-VR, a presidente Rosane Soares Pereira; o vice-presidente Claudinei Evangelista; o 2º secretário José Carlos da Silva e Assuntos Comunitários, Marcelo de Miranda Rodrigues.