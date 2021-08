Marcinho celebra oportunidades no time titular e destaca apoio de Neto Colucci para a base - Divulgação/ VRFC

Publicado 04/08/2021 11:40 | Atualizado 04/08/2021 11:43

Volta Redonda - Nesta Série C do Campeonato Brasileiro, o prata da casa, lateral-esquerdo Marcinho, de 21 anos, já foi titular em duas partidas, sendo a última na rodada passada, durante a vitória do Esquadrão de Aço sobre o Altos-PI. Marcinho disputou seis jogos nesta temporada. Chances que o lateral celebra e destaca estar trabalhando para corresponder em campo a confiança da comissão técnica.

“É uma oportunidade muito boa de poder mostrar o meu trabalho. Desde o início do campeonato venho recebendo a confiança dos meus companheiros e trabalhando muito forte, visando aproveitar as chances que surgirem para dar meu máximo e ajudar a equipe a conquistar os objetivos traçados. Conseguimos uma grande vitória em casa contra o Altos-PI e agora é foco total contra o Manaus, em mais um confronto difícil e decisivo. Vamos viajar, nos concentrar e batalhar até o final para voltarmos com os três pontos”, ressaltou.

O lateral-esquerdo é um dos 18 pratas da casa que integram o elenco do Voltaço. Eles estão ganhando cada vez mais espaço no time titular. Exemplo é que diante do Altos, cinco atletas criados no clube iniciaram jogando.

“O professor Neto já nos conhecia pelo sub-20 e sempre diz para fazermos o que fazíamos nas categorias de base, nos passando muita confiança. E procuramos retribuir mostrando o nosso empenho e trabalho dentro de campo”, disse.

O Volta Redonda enfrenta Manaus-AM na próxima rodada. O jogo será no domingo, dia 08, às 16h, na Arena da Amazônia.