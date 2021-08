Material apreendido no bairro São João em Volta Redonda - Divulgação/ Polícia Civil

Material apreendido no bairro São João em Volta Redonda Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 04/08/2021 15:50 | Atualizado 04/08/2021 15:51

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª DP de Volta Redonda prenderam em flagrante, na terça-feira, dia 03, dois suspeitos de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro São João, em uma tabacaria que segundo os agentes seria usada pelos homens como "fachada" para vender maconha e haxixe.

Os agentes foram ao endereço e após observarem a movimentação, tiveram a entrada autorizada por um dos suspeitos. Depois de uma busca realizada no local, os agentes encontraram dois tabletes de erva seca prensada e uma balança de precisão. A equipe também foi até uma casa nos fundos da tabacaria e prendeu o segundo acusado.

Publicidade

Ainda de acordo com a polícia, no imóvel foram apreendidos uma bolsa com R$ 462,00 em dinheiro e certa quantidade de drogas. Os homens foram levados para 93ª DP e autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.