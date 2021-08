Vereador Jari (Volta Redonda) - Divulgação

Publicado 04/08/2021 11:29

Volta Redonda - O Projeto de Formação Política será oferecido para população de Volta Redonda. De uma forma plural, contando com a colaboração de pessoas atuantes na sociedade e de professores do IFRJ, UFF e UGB, as inscrições estão abertas para todos que querem entender melhor o funcionamento da política, da administração pública, a importância e responsabilidade cidadã neste processo.

primeira turma será neste sábado, dia 07, às 9h, no auditório da UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Aterrado. Quem se interessou pode se inscrever através do formulário disponível no link: https://forms.gle/dRR3nGYhPBVTFhFc6 . A aula inaugural para a, às 9h, no auditório da UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Aterrado.

No total, serão oito encontros, 2 presenciais e 6 de forma remota. Por conta da pandemia de covid-19, as turmas serão limitadas, mas serão abertas novas, sequencialmente, para atender aos inscritos.

A ideia é oferecer de uma forma livre e agradável uma "Roda de Conversas" sobre temas que nos levem a uma reflexão política, crítica e democrática sobre grandes temas da atualidade brasileira, como comentou o vereador Jari.

“Com o atual cenário sócio-político que vivemos nos deparamos com discussões, com polarização de ideias, com fake news, mentiras ou ideias distorcidas que acabam nos confundindo e também afastando a maioria da população brasileira da discussão dos principais problemas da realidade do Brasil de 2021. Por tudo isso, e vendo a necessidade de reabrir espaços de discussão e formação, o mandato do Vereador Jari (Volta Redonda) e o PSB de Volta Redonda te convidam a participar dessa experiência de formação conosco”, explicou.

Durante o curso serão abordados os seguintes temas:

1 - O que é política com P maiúsculo?

2 – Democracia: o que temos e o que queremos?

3 – Capitalismo X Socialismo X Comunismo: Que bicho é esse?

4 – Construção de Políticas Públicas: Como se faz?

5 – Mandato Participativo: Qual a função do legislador?

6 – Participação Popular: O que é e como se faz?

7 – Transparência e Controle Social: Cuidando do que é de todos!

8 – O que é ser de Direita ou de Esquerda? Como se organizam os partidos políticos.