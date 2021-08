Degase no bairro Roma, em Volta Redonda passa a contar com a Biblioteca Monteiro Lobato - Divulgação

Publicado 03/08/2021 11:41

Volta Redonda - A unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) em Volta Redonda passa a contar com a Biblioteca Monteiro Lobato para os internos assistidos pelo órgão. O espaço climatizado foi organizado pela OAB-VR (Ordem dos Advogados de Volta Redonda) e conta com livros de temas variados.

Segundo a OAB-VR, a intenção é garantir aos assistidos acesso a novos conhecimentos que possam auxiliar na ressocialização dos internos, como explica o presidente da OAB, o advogado Rodrygo Monteiro.

“Leitura é conhecimento aliado ao lazer. E foi pensando assim que trabalhamos para colocar esse projeto em prática, cuja meta principal é garantir a esses jovens e adolescentes, a oportunidade de novos horizontes, onde eles possam vislumbrar uma carreira de sucesso, após o cumprimento das medidas socioeducativas”, disse.

Mesmo antes da inauguração da biblioteca, de acordo com o coordenador do Degase, Douglas Moreira, a iniciativa já chamou atenção dos internos.

“O espaço é bem confortável e nos convida a uma boa leitura e viagem nas histórias, o que para os nossos internos se torna uma grande oportunidade de vislumbrarem um mundo bem melhor além dos nossos muros”, ressaltou Douglas, considerando que os temas literários atraíram as atenções dos adolescentes.

A Biblioteca Monteiro Lobato conta com livros didáticos, lazer, romances, educativos, gibis e até mesmo gastronomia. Há ainda apostilas que auxiliam nos preparatórios para concurso público, além de livros complementares para disciplinas comuns como direito, matemática, português, economia, história e geografia.

A escolha dos temas foi resultado de um trabalho em equipe coordenado pela Comissão de Direito da Criança e Adolescência da OAB-VR em parceria dos advogados e comunidade. O espaço vai beneficiar de imediato 71 jovens e adolescentes. A vice-presidente da comissão responsável pelo projeto, a advogada Tamires Cristina Feijó de Freitas, acrescentou que as doações de livros estão em aberto.

“Tudo que vier para ajudar nossos jovens neste processo de construção de um novo saber é bem vindo”, enfatizou lembrando que foi através da leitura que ela escolheu a faculdade de Direito.

Degase

Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão vinculado a Secretaria de Estado de Educação, que tem a responsabilidade de promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária.



O órgão atende adolescentes e jovens em conflito com a lei e em situação de vulnerabilidade social com idades entre 12 a 18 anos, podendo em alguns casos manter internos com até 21 anos de idade.