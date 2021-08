Publicado 02/08/2021 18:16

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 03, será realizada em Volta Redonda, a aplicação de segunda dose da vacina contra a covid-19 em gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) que tomaram a primeira dose da AstraZeneca (Oxford). A recomendação do Ministério da Saúde é de que essas mulheres recebam a vacina da Pfizer/BioNTech para completar o ciclo vacinal.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda inicia a aplicação da segunda dose no grupo de mulheres gestantes e puérperas vacinadas com AstraZeneca até 11/05/2021, nas seguintes Unidades de Saúde: Siderlândia, Conforto, Retiro II, Vila Mury, Volta Grande, Santa Cruz, São Geraldo e Jardim Paraíba, no horário de 08h às 16h.

Para as grávidas e puérperas que ainda não se vacinaram, segue a orientação para que tenham a aplicação de doses sem o vetor viral, como CoronaVac ou Pfizer, destacou a SMS.