Força-tarefa fecha comércio por descumprir decreto em Volta RedondaDivulgação

Publicado 02/08/2021 15:08

Volta Redonda - Um estabelecimento comercial foi fechado em Volta Redonda por descumprir o decreto municipal com regras de prevenção à covid-19. A força-tarefa também autuou outro comércio e notificou cinco durante o último fim de semana.

Entre sexta-feira, dia 30 de julho e domingo, 1º de agosto, as equipes fiscalizaram 62 comércios em 12 bairros: Colina, Monte Castelo, Eucaliptal, Volta Grande, Santo Agostinho, Dom Bosco, Vila Rica, Retiro, Jardim Amália, Aterrado, Vila Americana e Vila Mury.

Um estabelecimento foi autuado e fechado no bairro Aterrado. Já no bairro Volta Grande, os agentes identificaram uma festa realizada em um bar sem licença e autuaram o estabelecimento. A força-tarefa conta com a atuação de servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.