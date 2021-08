Confira a programação de vacinação contra covid-19 nesta segunda-feira, em Volta Redonda - Divulgação

Confira a programação de vacinação contra covid-19 nesta segunda-feira, em Volta RedondaDivulgação

Publicado 31/07/2021 20:01 | Atualizado 01/08/2021 10:14

Volta Redonda - Na segunda-feira, dia 02, a vacinação contra covid-19 em Volta Redonda será para moradores da cidade que tenham 33 e 34 anos (completos). A aplicação ocorrerá no sistema drive-thru na Ilha São João, das 08h às 16h. É necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. No local, também terá uma área para pedestres.

A imunização irá acontecer por conta de novas remessas de vacinas que chegaram ao município no sábado, dia 31. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta edição do drive não haverá repescagem. As pessoas de 35 a 39 anos que perderam o dia de vacinação serão informadas nos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda sobre nova data de aplicação de primeira dose.

Segundas doses nas Unidades de Saúde

A aplicação de segundas doses será feita nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF), das 08h às 16h. A SMS ressalta que é necessário apresentar no ato da imunização o cartão de vacinação covid.

Os vacinados com a AstraZeneca (Oxford) até 11/05/2021 devem procurar as seguintes Unidades para a segunda dose: Siderlândia, Conforto, Retiro II, Vila Mury, Volta Grande, Santa Cruz, São Geraldo e Jardim Paraíba.

Já os vacinados com a CoronaVac até 02/07/2021 podem procurar qualquer uma das 46 Unidades de Saúde para receber a segunda dose.