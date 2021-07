Volta Redonda vence por 2 a 1 o Altos-PI - André Moreira/VRFC

Publicado 31/07/2021 07:53

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Altos-PI por 2 a 1 pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado na noite de sexta-feira, dia 30, no Estádio Raulino de Oliveira.

Com o resultado, o Voltaço assume a liderança do grupo A. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Emerson Jr. e MV.