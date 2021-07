Publicado 30/07/2021 07:30

Volta Redonda - As escolas da rede pública municipal de Volta Redonda irão retomar as aulas, de forma gradativa, a partir do dia 13 de setembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), as unidades escolares vão funcionar no sistema híbrido, com aulas remotas e presenciais.

Ainda segundo a SME, o retorno ocorrerá respeitando a decisão dos pais/responsáveis dos estudantes. No caso dos maiores de idade e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), eles poderão optar pelo espaço físico ou virtual de ensino. Os que decidirem retomarem as aulas presenciais assinarão um termo de compromisso. As aulas remotas continuarão a serem ofertadas somente àqueles que não aderirem ao modelo presencial.

Para os estudantes que não possuem acesso à internet, a Secretaria de Educação continuará providenciando o material impresso a eles. A estimativa é que dos 36 mil alunos matriculados na rede municipal de Volta Redonda, aproximadamente 21 mil voltem ao ensino presencial.