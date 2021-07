Programação de vacinação para covid-19 em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 29/07/2021 08:04

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que nesta quinta-feira, dia 29, a vacinação contra covid-19 de primeiras doses será apenas para gestantes, puérperas e lactantes. A aplicação acontecerá na UBSF do bairro Conforto, das 08h às 16h.

O restante do estoque de segundas doses ainda disponível em Volta Redonda será concentrado nas Unidades dos bairros: Conforto, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande, para vacinados até 11/05/2021 com AstraZeneca e até 02/07/2021 com a vacina CoronaVac.

Segundo a SMS, a maior parte do estoque disponível para aplicação de primeiras doses foi utilizada no drive-thru, na Ilha São João, que aconteceu na quarta-feira, dia 28.