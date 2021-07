Material apreendido durante ação da PM no bairro Ponte Alta em VR - Divulgação/ PM

Material apreendido durante ação da PM no bairro Ponte Alta em VRDivulgação/ PM

Publicado 28/07/2021 08:59

Volta Redonda - Policiais militares prenderam na terça-feira, dia 27, dois homens que seriam de uma facção criminosa que age na região do Paraíso, em Barra Mansa. A prisão aconteceu em Volta Redonda, na Rua Luxemburgo, no bairro Jardim Ponte Alta.

A ação dos agentes do 28º BPM ocorreu após denúncia de que os suspeitos estavam no local com arma e drogas. Um cerco foi montado e um veículo Fiat com os dois suspeitos foi interceptado. Com eles, a PM encontrou um 1 revólver calibre 38 com numeração raspada, 5 munições intactas e um coldre. Quando questionados pelos policiais, os homens falaram onde as drogas estavam escondidas. A PM apreendeu 32 tambores de pó, 23 pinos de pó e ainda 2 aparelhos celulares.

De acordo com as informações da PM, os homens disseram que são da mesma facção que atua no tráfico no bairro Paraíso, em Barra Mansa, e que atualmente está em guerra com uma facção rival que age no “morro do Borelzinho”, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.