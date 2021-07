Pistola, rádio transmissor e moto apreendidos em Volta Redonda - Divulgação/ PM

27/07/2021

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um homem no bairro Vila Brasília em Volta Redonda nesta segunda-feira, dia 26. Com o suspeito, os agentes encontraram uma pistola com 15 munições calibre 9mm e um rádio comunicador.

A prisão ocorreu após denúncia de que suspeitos armados estariam praticando o tráfico de drogas na localidade. Ao chegarem ao endereço, os agentes perceberam a movimentação do homem com uma motocicleta.

Segundo a PM, o suspeito, o veículo e o material foram apresentados na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP. Ainda de acordo com os agentes, na DP, ao fazer a pesquisa dos antecedentes criminais do suspeito foi confirmado que contra ele havia um mandado de prisão por feminicídio.