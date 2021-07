Publicado 27/07/2021 10:17 | Atualizado 27/07/2021 10:21

Volta Redonda - O Procon-VR (Programa de Orientação e Defesa do Consumidor de Volta Redonda) registrou de fevereiro até julho um aumento no número de reclamações sobre garantia estendida de produtos. Segundo dados do órgão, nesses últimos cinco meses houve uma crescente de cerca de 30% no número de reclamações.

De acordo com o coordenador do Procon-VR, João Neto, a garantia estendida é como se fosse um seguro do produto, mesmo sendo regulamentado, o procedimento passa a valer após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). Mas, em algumas situações, o valor para essa garantia estendida pode ultrapassar o preço do próprio produto que está sendo adquirido.

“Caso o consumidor sinta-se lesado pelo preço da garantia estendida, que muitas vezes, ultrapassa o valor do produto e caso queira cancelar essa garantia deve procurar primeiro a loja e solicitar o cancelamento. Diante da recusa, o segundo passo é entrar em contato com o Procon”, explicou o coordenador.

O Procon-VR funciona na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no bairro Aterrado. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, sem intervalo para almoço. Os números de contato são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 e 3339-9207.