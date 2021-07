Esquadrão de Aço somou 14 pontos e está a um ponto do líder - Divulgação

Publicado 26/07/2021 12:09

Volta Redonda - Com o empate fora de casa diante do Tombense-MG no último sábado, dia 24, o Volta Redonda chegou a 14 pontos ganhos, fechando o primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro no G4 do grupo A. Esta é a melhor campanha do time após as primeiras nove rodadas desde 2017, ano em que jogou a competição neste formato pela primeira vez, após conquistar o acesso com o título invicto da Série D em 2016.

O Esquadrão de Aço está na quarta colocação, com a mesma pontuação do Tombense-MG, e com um ponto a menos que os líderes Ferroviário-CE e Botafogo-PB. Em nove jogos, foram três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, que foi diante do Altos-PI, fora de casa, na estreia da competição. Além do fato de estar invicto e não ter tomado nenhum gol jogando no estádio Raulino de Oliveira.

“Terminamos este primeiro turno com a melhor campanha desde 2017. Claro que queríamos chegar mais longe, com mais pontos, mas sabemos que a chave é forte, equilibrado e tem adversários que também estão brigando pela classificação. Espero que possamos manter esta pegada no returno e classificar o time para a segunda fase, que será muito importante, e aí sim brigarmos pelo acesso, que é o nosso maior objetivo no ano”, comentou o técnico do Voltaço, Neto Colucci.

O comandante do tricolor de aço também falou sobre o empate diante do Tombense-MG.

“Foi uma partida complicada, onde as duas equipes procuraram jogar. O Tombense-MG tem uma equipe equilibrada, com boas variações dentro do jogo, assim como o Volta Redonda. Conseguimos chegar forte no ataque também, mas o goleiro deles fez uma boa partida, igual o Vinícius, que, quando exigido, fez grandes defesas. Enfim, foi uma partida equilibrada de duas equipes que irão brigar pela classificação”, disse.

A reapresentação do elenco tricolor está marcada para esta segunda-feira, dia 26, no período da tarde, na sede do clube. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos diante do Tombense-MG realizarão um trabalho de força na academia. Já os demais jogadores, irão para o CT Oscar Cardoso para um treinamento físico e técnico.

O Esquadrão de Aço volta a campo para enfrentar o Altos-PI na próxima sexta-feira, dia 30, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do returno.