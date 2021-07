Pesquisadores da UFRRJ realizam trabalho de campo na Pedreira da Voldac - Divulgação

Publicado 26/07/2021 08:00

Volta Redonda - A Pedreira da Voldac em Volta Redonda se tornou um objeto de valorização da comunidade e também de estudos de diferentes cientistas. O local começou a ganhar destaque a partir de iniciativas do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR). A exemplo da UNESP, UGB-Arquitetura, estudantes do curso Técnico de Meio Ambiente do Colégio Estadual Rondônia, e agora pela segunda vez, pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), estiveram na Pedreira da Voldac, no sábado, dia 24, e realizaram um trabalho de campo no local.

Participaram os pesquisadores: Ricardo Vaz Leite e Soraya Gardel Carelli, ambos do Instituto de Geociências da UFRRJ, orientadores do TCC do Matheus Henrique, acadêmico de geologia, que está realizando estudos sobre sítios geológicos, com foco na pedreira. Os professores Michel Bastos (biólogo), Fernando Moura (botânico), ambos da Equipe Ambiental do MEP-VR acompanharam os cientistas.

“Meus orientadores interessaram-se em conhecer a pedreira, daí conseguimos agendar, tendo em vista o meu trabalho sobre o Inventário da pedreira, usando a metodologia de valoração da área para propor uma caracterização como ‘sítio de geodiversidade em VR’, a depender do que eu coletar no local. Vou usar o histórico, os aspectos que transformam a pedreira como um ponto de interesse geológico, associada à biodiversidade do local no contexto em que se insere,” disse o futuro geólogo.

Durante duas horas, os pesquisadores observaram, coletaram amostras e fizeram anotações sobre o local como explicou Soraya Gardel Carelli.

“A área tem bastante potencial, guardando as proporções de necessidade limpeza, aqui temos potencial cênico, geológico e biológico, creio vale a pena as articulações para transformar o local como Monumento Natural. A Geoconservação tem se tornado cada vez mais importante, e o local é potencializado pela integração da geodiversidade a biodiversidade. A caracterização como sítio geológico que se pretende com o estudo, vai somar sem dúvida ao indicador do DRM, de ter a pedreira como ponto de interesse do Projeto Caminhos Geológicos do RJ. O indicador valoriza Volta Redonda e região como o espaço para estudos e aprendizado, que são bem melhores ao ar livre”, afirmou a pesquisadora.

Colônia de férias científica na pedreira

Michel Bastos, sub- coordenador da Equipe Ambiental do MEP, ainda informou que no dia 1º de agosto, domingo, às 9h, acontecerá a ll Colônia de Férias da Pedreira na Pedreira da Voldac.

“A Colônia pretende despertar a dimensão da ‘ciência cidadã’, como também somar opinião ao que MEP se propõe para transformar o local em um Monumento e mostrar o benefício para área protegidas que temos em nossa cidade e região”, explicou o biólogo, Michel Bastos.

inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira, dia 26, através do e-mail: Aspodem ser feitas a partir desta segunda-feira, dia 26, através do e-mail: [email protected] Segundo os organizadores, as vagas serão limitadas devido à pandemia.