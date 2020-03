Universidade Rural investiga suspeita de estudante infectado pelo coronavírus

Rio - A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) informou, nesta quarta-feira, que está investigando a suspeita de um estudante infectado pelo novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a universidade, assim que o aluno começou a apresentar os sintomas da doença, ele deu entrada na Divisão de Saúde da unidade de ensino e logo após foi levado à UPA de Seropédica.

Ainda segundo a UFRRJ, o estudante já recebeu alta. Ele está em isolamento domiciliar, sendo monitorado por médicos da UPA e funcionários da universidade.

"A administração central tranquiliza a comunidade e informa que suas equipes estão atentas aos desafios que enfrentamos", a universidade disse, em comunicado. "Mais uma vez, alertamos para informações presentes nas redes sociais que desinformam e criam um clima de pânico na comunidade e problemas na qualidade operacional de nossos setores".

MAIS DE 1 MIL SUSPEITAS

Secretaria estadual de Saúde sobre os casos de coronavírus no Rio, Até o último boletim dasobre os casos de coronavírus no Rio, divulgado ontem , Seropédica não aparecia dentre os 63 casos confirmados. No entanto, há 1.254 suspeitas investigados no estado.

Niterói. O prefeito do município da Região Metropolitana, Rodrigo Neves (PDT), Enquanto isso, o Rio está prestes a confirmar a primeira morte por Covid-19 no estado. Trata-se de um homem de 69 anos que morreu na noite de terça, em. O prefeito do município da revelou hoje cedo que o primeiro teste feito com ele sobre a infeção pela doença deu positivo . O resultado da contraprova é aguardada.:

No país, até o momento, há a confirmação de quatro vítimas fatais, todas em São Paulo. A primeira delas aconteceu na terça, um homem de 62 anos da capital, que tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática. As outras três foram confirmadas ontem, todos homens com problemas de saúde anteriores e idades de 65 (capital), 81 (Jundiaí) e 85 anos (capital).