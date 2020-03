Rio tem 63 casos confirmados de coronavírus

Rio - Subiu para 63 o número de casos confirmados do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde desta quarta-feira. Na terça-feira (17), o número de casos do Covid-19 era 33 no estado. São mais 30 infecções em menos de 24 horas.



De acordo com a pasta, os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (55), Niterói (6), Barra Mansa (1) e Guapimirim (1).



Plano de contingência



No mês passado, a pasta elaborou e definiu um plano de contingência para enfrentar uma possível epidemia do coronavírus no Rio. O plano tem a intenção de sistematizar ações e procedimentos de responsabilidade do governo estadual. Os níveis de acionamento (zero, um, dois e três) foram organizados de acordo com parâmetros epidemiológicos, como números de casos.



O primeiro objetivo estratégico do plano de contingência é intensificar medidas de segurança para conter a transmissão de uma pessoa para outra, incluindo as infecções secundárias entre pessoas próximas e profissionais de saúde.



Medidas de prevenção

. Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir

. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos

. Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir

. Utilizar álcool em gel nas mãos