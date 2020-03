Confira os bairros onde estão registrados os 55 casos de covid-19 no Rio

Rio - O número de de casos confirmados do novo coronavírus no Estado do Rio chegou a 63 nesta quarta-feira. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, são mais 30 infecções em menos de 24 horas. Um levantamento obtido pelo DIA mostra os bairros da cidade com mais registros do covid-19, sendo 55 na totalidade.

De acordo com o levantamento, apenas a Barra da Tijuca concentra 11 casos; seguido por Leblon (8), Ipanema (7), Botafogo (3), Copacabana (3), São Conrado (3), Flamengo (2), Freguesia (2), Jardim Botânico (2), Lagoa (2), Vila Isabel (2), Taquara (2), Meiér (2), Gávea (1), Humaitá (1), Itanhangá (1) e Santa Teresa (1). Há ainda dois casos a confirmar. Outros nove casos foram confirmados fora da cidade – Niterói (6), Barra Mansa (1), São Pedro da Aldeia (1) e Guapimirim (1).

Três hospitais de campanha pelo estado

O Governo do Estado do Rio definiu, nesta sexta, os locais dos três hospitais de campanha que serão construídos para atender pessoas infectadas com o novo coronavírus. Um deles ficará na área do Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Um outro, no antigo aeroclube de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O terceiro será montado em São Gonçalo.



A estimativa é entregar um total de 600 leitos. Serão 100 vagas em cada cidade dentro de um mês, dobrando essa quantidade nos 30 dias seguintes. Além desses, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que irá abrir outros 300 leitos em até 40 dias para receber pacientes infectados com o coronavírus (Covid-19), além de outros 300 em mais 30 dias.



As medidas, segundo a SES, são para possibilitar atender pacientes graves infectados por coronavírus e que, caso a população não siga as recomendações de permanecer em casa, a previsão é que o estado registre cerca de 24 mil casos confirmados no próximo mês.

Hospital com 500 leitos será montado em Jacarepaguá

O prefeito Marcelo Crivella e os secretários municipais de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca, e de Infraestrutura, Habitação e Conservação, Sebastião Bruno, vistoriaram, nesta quarta-feira, as instalações do Riocentro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, onde será montado um hospital de campanha da Prefeitura com o apoio do Governo Federal e das Forças Armadas

A ideia é instalar no espaço pelo menos 500 leitos para receber apenas os pacientes da rede municipal que necessitam ou se recuperam de cirurgias eletivas ou estão em tratamento, liberando os leitos das demais unidades de saúde para infectados com o coronavírus.