Para liberar unidades de saúde a pessoas com coronavírus, hospital com 500 leitos será montado em Jacarepaguá

Rio - O prefeito Marcelo Crivella e os secretários municipais de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca, e de Infraestrutura, Habitação e Conservação, Sebastião Bruno, vistoriaram, nesta quarta-feira, as instalações do Riocentro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, onde será montado um hospital de campanha da Prefeitura com o apoio do Governo Federal e das Forças Armadas.



A ideia é instalar no espaço pelo menos 500 leitos para receber apenas os pacientes da rede municipal que necessitam ou se recuperam de cirurgias eletivas ou estão em tratamento, liberando os leitos das demais unidades de saúde para infectados com o coronavírus.

De acordo com a prefeitura, no local já funciona um gabinete de crise que organiza e mapeia todas as necessidades de insumos e logística para o funcionamento do hospital de campanha. Órgãos federais e estaduais também dão suporte para o trabalho.



"Já solicitamos ao Governo Federal que possa nos enviar, por meio do Programa Mais Médicos, mais 400 médicos para estarmos prontos para atender toda essa demanda que, sem dúvida nenhuma, a Secretaria Municipal de Saúde já vem se preparando", disse Gutemberg Fonseca.