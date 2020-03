Primeiro exame de idoso morto em Niterói com suspeita de coronavírus deu positivo, diz prefeito

Niterói, Rodrigo Neves (PDT), revelou, na manhã desta quinta-feira, novo coronavírus (Covid-19) deu positivo. O homem morreu na noite de terça no Hospital Icaraí, com sintomas da doença, após ter insuficiência respiratória aguda, que o fez ser submetido à entubação orotraqueal e ventilação mecânica. Rio - O prefeito de, revelou, na manhã desta quinta-feira, que o primeiro exame feito no idoso de 69 anos que morreu com suspeita de infecção pelodeu positivo. O homem morreu na noite de terça no, com sintomas da doença, após ter insuficiência respiratória aguda, que o fez ser submetido à entubação orotraqueal e ventilação mecânica.

"Ainda vai ser feita a contraprova, mas ao que tudo indica, essa pessoa realmente contraiu o coronavírus de um enteado que viajou ao exterior", Neves disse, em entrevista à TV Globo.

O enteado do idoso viajou para Nova York (Estados Unidos) e testou positivo para a doença na última semana.

Se a morte de Niterói for confirmada como sendo por causa do coronavírus será a primeira pela infecção da doença no Estado do Rio. No país, até o momento, há a confirmação de quatro vítimas fatais, todas em São Paulo.

A primeira delas aconteceu na terça, um homem de 62 anos da capital, que tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática. As outras três foram confirmadas ontem, todos homens com problemas de saúde anteriores e idades de 65 (capital), 81 (Jundiaí) e 85 anos (capital).

PRAIAS FECHADAS

De acordo com o último boletim da Secretaria estadual de Saúde do Rio, Niterói é o município do estado com mais casos para a Covid-19 depois da capital. Das 63 pessoas infectadas no Rio, 55 são da capital e seis do município da Região Metropolitana.

Ontem, para tentar barrar a disseminação da doença em Niterói, Rodrigo Neves decretou o fechamento de todas as praias da cidade , além de outras áreas de grande circulação de pessoas.

"O importante é que a prefeitura está adotando essas medidas de fechamento de teatro, fechamentos de praças e parques públicos, cinemas, agora de shoppings centers, centro comerciais, e o objetivo é evitar a circulação de pessoas", disse Neves.

De acordo com o prefeito, desde então, houve uma diminuição de 70% na circulação de pessoas no município.

"Nosso objetivo é diminuir ainda mais até 6 de abril", destacou.