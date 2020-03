Morre paciente com suspeita de coronavírus em Niterói

Rio - Um paciente de 69 anos com suspeita de coronavírus morreu na noite desta terça-feira no Hospital Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana. A informação foi divulgada pela própria unidade saúde. De acordo com o hospital, o homem possuía história epidemiológica para o Covid-19.

Segundo a unidade, o enteado, que não foi atendido pelo hospital, veio de Nova Iorque, nos Estados Unidos, com teste positivo para a doença com quadro iniciado no dia 11 de março de 2020.

"O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco", disse o hospital, em nota.

De acordo com a unidade de saúde, o quadro do paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda, sendo imediatamente submetido à entubação orotraqueal e colocado em ventilação mecânica. Ele veio a óbito às 19h08 desta terça-feira.



Segundo o hospital, o paciente era suspeito e realizou o teste para o coronavírus. O resultado do exame para confirmação, no entanto, ainda não ficou pronto. "Tão logo tenhamos em mãos, divulgaremos", informou.

"O Hospital Icaraí segue todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Nosso compromisso é com o bem-estar da população e de quem necessita dos nossos serviços. Prezamos pelo cumprimento de nossos valores e de nossa missão: salvar e preservar vidas", completou a unidade de saúde, em nota.

Procurada a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que está investigando o caso.