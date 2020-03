Praias de Niterói serão interditadas por conta do coronavírus

Rio - Para conter o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Niterói irá interditar 15 praias da cidade. Entre elas, estão: Gragoatá, Camboinhas, Icaraí, Boa Viagem, Itacoatiara, entre outras. Além disso, os shoppings, clubes, centros comerciais, quiosques e restaurantes também serão interditados. De acordo com a prefeitura, os fechamentos durarão pelo menos até o dia 6 de abril. O decreto será publicado nesta quinta-feira, pelo prefeito Rodrigo Neves.

O prefeito também determinou "o fechamento de vias públicas de acesso às praias da Região Oceânica de Niterói, sendo permitido apenas os acessos de moradores e serviços de entrega".

Em seu Facebook, Rodrigo Neves deu mais detalhes dos métodos que serão tomadas para a prevenção do covid-19.

Na manhã de hoje tomamos mais uma decisão importante: determinamos a interdição das praias de Niterói, com o intuito de... Publicado por Rodrigo Neves em Quarta-feira, 18 de março de 2020

Também serão distribuídas cartilhas para todas as unidades da Saúde, Educação e demais prédios públicos do Município com orientações sobre como agir em casos suspeitos.



A prefeitura alerta para que os moradores fiquem em casa e contribuam para salvar vidas, já que em Niterói já foram confirmados 6 casos de doença pelo novo coronavírus (COVID-19).

Mais leitos na cidade

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, anunciou a montagem imediata de mais 14 leitos de UTI no Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Centro, além dos que já estão garantidos de acordo com o plano de contingência da Secretaria Estadual de Saúde.



“Na semana que vem, teremos mais 30 leitos e, se for necessário, passaremos de 100 novos leitos de UTI”, afirmou o secretário.



Rodrigo Oliveira informou, ainda, que estão suspensas as consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas, mantendo apenas aquelas que a não realização coloque em risco a vida do paciente, como por exemplo, as cirurgias cardíacas e oncológicas.

Médico de Família vai monitorar casos

A vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos, adiantou também que, a partir de amanhã (19), a equipe da atenção básica do programa Médico da Família irá trabalhar na identificação e monitoramento dos pacientes crônicos e idosos, que são pacientes com risco mais elevado.



“Estamos tomando todas as medidas, por isso, é muito importante as pessoas ficarem em casa e aceitarem as recomendações dos especialistas e das autoridades. Esperamos que, em algum momento dos próximos dias, semanas, teremos uma ampla circulação do vírus, em que muitas pessoas poderão ser infectadas. Entre as infectadas, por volta de 10% vão precisar ser hospitalizadas, e de 2% a 5% precisarão de CTI. Por isso que a gente está se preparando para conseguir suportar isso, dar o atendimento adequado ao cidadão de Niterói”, pontuou Maria Célia.

Bicicletário

Nesta quarta-feira também tomada a decisão de suspender o funcionamento do bicicletário Araribóia, no Centro. O espaço está com apenas 15% da funcionalidade habitual nestes dias e ficará aberto hoje (18) até as 21h, e amanhã (19) até o meio-dia para a retirada das bicicletas. Em seguida, o equipamento será fechado completamente. Caso o ciclista não consiga buscar a bike neste período, deverá enviar um e-mail para bicicletarioarariboia@gmail.com e agendar um horário para a retirada.