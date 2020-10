A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fica em Seropédica, na Baixada Fluminense Divulgação/Miriam Braz (CCS/UFRRJ)

Por O Dia

Rio - Policiais da 48ª DP (Seropédica), na Baixada Fluminense, prenderam, nesta segunda-feira (19), um homem suspeito de ter cometido estupro na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). De acordo com as autoridades, o crime teria ocorrido no dia 9 deste mês e o indivíduo seria um funcionário terceirizado da instituição de ensino público.

Depois de a polícia chegar a um possível autor, a vítima, que registrou a ocorrência na delegacia, foi chamada ao local e identificou o suspeito. O mandado de prisão foi expedido e o homem, preso durante seu trabalho. Ele, que foi detido pelo delegado Vinicius Miranda de Moraes, responsável pelo caso, será autuado por estupro.