Material apreendido no Coqueiros em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 26/07/2021 12:47 | Atualizado 26/07/2021 14:10

Volta Redonda - Um jovem foi detido por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no domingo, dia 25, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Com o suspeito, a PM encontrou um rádio transmissor semelhante ao usado pelo tráfico de drogas, duas baterias e um aparelho celular.

A apreensão aconteceu na Alameda 7 após o rapaz tentar fugir. Segundo o suspeito, ele havia acabado de assumir o “plantão” de 12 horas como olheiro do tráfico e que receberia uma remuneração de R$ 400.

De acordo com a PM, o suspeito foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde depois de prestar depoimento, foi liberado. O material encontrado com ele foi apreendido.