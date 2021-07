Material apreedido durante ação da PM no bairro Açude II - Divulgação/ PM

Volta Redonda - A Polícia Militar prendeu três suspeitos e apreendeu drogas no bairro Açude II, em Volta Redonda. A ação ocorreu no último sábado, dia 24, após denúncia que haveria tráfico de entorpecentes no local.

Quando chegaram ao endereço, os agentes abordaram os homens e um deles disse que estavam traficando e apontou onde estaria a carga de cocaína e uma sacola plástica com maconha. Foram apreendidos: 172 pedaços de maconha, 18 pinos de cocaína, R$120 em dinheiro e um aparelho celular.

Segundo a PM, foi dada voz de prisão aos três suspeitos e eles foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.