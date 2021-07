Pré-Vestibular do MEP abre inscrições para 2º semestre 2021 - Divulgação

Publicado 27/07/2021 08:53

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) abriu o período de inscrições para o segundo semestre do Pré-Vestibular Cidadão(PVC). As vagas são para jovens e adultos carentes que estejam cursando o 3° Ano do Ensino Médio ou já tenham concluído. Estão disponíveis 45 vagas.

taxa de inscrição é uma contribuição de R$ 15,00, se for aprovado, passará a contribuir com R$ 10,00 mensalmente. As contribuições têm por finalidade custear as plataformas que são utilizadas no ensino remoto. Para se inscrever, o interessado deverá acessar dia 28/07. . As contribuições têm por finalidade custear as plataformas que são utilizadas no ensino remoto. Para se inscrever, o interessado deverá acessar https://bit.ly/PreVestibular2021 e realizar a inscrição até o

Devido ao cenário da pandemia de covid-19, as aulas seguem online, de segunda a sexta, das 18:30h às 21h. Os conteúdos abordam as disciplinas tradicionais do ensino médio e de acordo com as diretrizes do ENEM.

O Pré-Vestibular do MEP, criado no ano 2000 é mantido por professores voluntários e outros colaboradores. O PVC tem como objetivo possibilitar às pessoas a inclusão social, política, cultural e econômica por meio da educação popular.