CVV Volta Redonda está com inscrições abertas para novos voluntários Divulgação

Publicado 29/07/2021 07:00

Volta Redonda - O Centro de Valorização da Vida (CVV) está com vagas abertas para novos voluntários em Volta Redonda. Os interessados podem se inscrever até 3 horas antes do início do curso que acontecerá no modo online, nos dias 28 e 29 de agosto, no horário entre 14h e 19h.

As vagas são destinadas para quem têm a partir de 18 anos. As inscrições para o curso preparatório podem ser feitas através do email [email protected] ou diretamente pelo link https://www.cvv.org.br/inscricao-para-novos-voluntarios/

A voluntária do CVV de Volta Redonda, Zenaide Rocha, comentou sobre a importância do trabalho realizado.

“O trabalho do CVV tem uma grandeza ímpar dentro desse cenário a que fomos todos submetidos. Nem sei o que seria das mais de 10 mil pessoas que fazem uso diariamente do CVV. Ter um espaço onde se pode falar com a certeza de ser bem acolhido sem passar por julgamento, cobranças falta de empatia é tudo que muitos precisam. Não consigo imaginar mais as pessoas sem um espaço assim. Felizmente, o CVV se adaptou às novas formas de seguir sendo útil e o trabalho segue. Daí a importância de mais voluntários. Aqueles que puderem se juntar a nós será muito bem-vindo”, afirmou.

