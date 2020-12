O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 12:32

Centro de Valorização da Vida (CVV) está com inscrições abertas para o curso gratuito para novos voluntários. As aulas poderão ser assistidas online ou presencialmente, na sede do CVV. No Sul do Estado, a instituição tem postos de atendimentos em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Para realizar o cadastro é necessário ter mais de 18 anos e preencher uma ficha de inscrição no site Volt Redonda - O(CVV) está com inscrições abertas para o curso gratuito para novos. As aulas poderão ser assistidas online ou presencialmente, na sede do CVV. No Sul do Estado, a instituição tem postos de atendimentos em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Para realizar o cadastro é necessário ter mais de 18 anos e preencher uma ficha de inscrição no site www.cvv.org.br .

O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. De acordo com as informações do CVV, o voluntário doa seu tempo e sua atenção para quem deseja conversar com outra pessoa de forma anônima, sigilosa e sem julgamentos ou críticas.

Os contatos com o CVV são feitos pelo telefone 188, durante 24h, gratuitamente, também por chat, e-mail ou pelo site. Nestes canais, mais de 2 milhões de atendimentos são realizados anualmente em todo o Brasil, por mais de 4 mil voluntários, localizados em 24 estados e Distrito Federal.



De acordo com a voluntária do CVV de Volta Redonda, Zenaide Rocha, a procura aumentou devido a pandemia de covid-19 e também por conta do final de ano.



“O CVV está com uma procura boa e no fim de ano essa busca pelo trabalho aumenta mais ou menos uns 20, 25%. Estamos recebendo em média 10 mil ligações/dia em nível Nacional, mas o número de chamadas do 188 atendidas na região acaba sendo bem pequena, porque temos CVV em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, porém o número de voluntários disponíveis para o atendimento é pequeno, menos de 60 voluntários", explicou a voluntária.