Publicado 02/08/2021 10:28 | Atualizado 02/08/2021 11:22

Volta Redonda - O posto do Detran em Volta Redonda recebeu a visita da Comissão Especial de Monitoramento das Unidades de Serviços do órgão, vinculada à Assessoria de Gestão e Modernização (Agem) do departamento. As visitas técnicas estão acontecendo em postos de todo o estado do Rio.

Segundo o Detran-RJ, o objetivo é verificar o atendimento aos usuários e conhecer as demandas dos funcionários da unidade. Na visita, a comissão analisou, entre outros aspectos, se a unidade comportam o atendimento sugerido ou se o crescimento da demanda exige algum aumento de capacidade.



Um curso de Gestão e Logística com o objetivo de prestar um serviço de melhor qualidade aos usuários é oferecido pela Comissão aos chefes dos postos de vistoria de veículos e aos licenciadores.