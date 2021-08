Pinos de cocaína apreendidos no bairro São Carlos em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 01/08/2021 10:32 | Atualizado 01/08/2021 10:36

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 742 pinos de cocaína em uma área de mata, no bairro São Carlos, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu no sábado, dia 31.

A ação aconteceu após denúncia de que suspeitos armados estariam na grota do morro São Carlos. Os policiais foram ao local e realizaram um cerco. Segundo a PM, ninguém foi preso, mas a droga foi encontrada em dois tubos de PVC.