Vacinação contra covid-19 em Volta RedondaDivulgação

Publicado 02/08/2021 17:46 | Atualizado 02/08/2021 17:56

Volta Redonda - A aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira, dia 02, em Volta Redonda foi destinada para pessoas de 33 e 34 anos. No total, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 3.590 moradores foram vacinados. A imunização ocorreu no sistema drive-thru, na Ilha São João, das 08h às 16h.

A moradora e jornalista, Alana Azevedo, também conhecida como a CEO da ‘Globe’, recebeu a primeira dose da vacina no drive. Ela comentou sobre a importância da vacinação.

“Vacinas salvam vidas! Sinto muito por aqueles que se foram e por aqueles que ficaram com a dor da saudade e da revolta em saber que muitas dessas perdas foram fruto do descaso desse governo. Viva o SUS, sim! Que essa dose de esperança chegue o quanto antes para todas as pessoas!”, disse.

Moradora de Volta Redonda, CEO da Globe, Alana Azevedo vacinada contra covid-19 Reprodução/ Redes Sociais