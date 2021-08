Neto Colucci celebra vitória e liderança do Voltaço - Divulgação/ VRFC

Neto Colucci celebra vitória e liderança do Voltaço Divulgação/ VRFC

Publicado 02/08/2021 18:29

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Altos-PI por 2 a 1 , com gols de Emerson Jr. e MV, em partida da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na sexta-feira, dia 30, no estádio Raulino de Oliveira. Depois do jogo, o comandante Neto Colucci falou sobre a importância dos três pontos conquistados dentro de casa.