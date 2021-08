Aulas do MEP-VR começam com tema sociopolítico nacional - Divulgação

Publicado 03/08/2021 19:06

Volta Redonda - As aulas do segundo semestre do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) tiveram início, ainda no sistema remoto, na segunda-feira, dia 02. A equipe pedagógica organizou a semana de aula com dedicação exclusiva à conteúdos ligados à ciência cidadã com o objetivo de gerar nos alunos o ‘pensar mundo’ dentro da linha educacional freiriana.

Com olhares atentos para o cenário sociopolítico nacional, especialistas da área de direito debateram com os alunos o tema “Estado Democrático de Direito e Eleições limpas e seguras”.

O mestre em direito e professor, Caio Magalhães Baldini Figueira, e a professora de inglês e ex-aluna do MEP, Gabriela Sá, apresentaram o tema. A mediação foi feita pelo professor Ciro Rodrigues dos Santos, da área de linguagem do PVC.

O professor Caio, que é também escritor, ofereceu para os alunos um exemplar do livro ‘Impeachment Municipal: Um Estudo Sobre O Processo De Destituição Do Prefeito Municipal Pelo Poder Legislativo Local’. O livro será entregue na sexta feita para estudante sorteado.

“Foi muito positivo e atualizada exposição dos professores, fato que provocou boa interação e questionamento dos alunos. Ótimo evento”, comentou o professor de matemática e membro da equipe pedagógica do MEP, Paulo Ricardo.

Nesta terça-feira, dia 03, para reafirmar a importância da transversalidade do processo ensino-aprendizado focado na linha freiriana, com foco à psicologia das relações. O tema será “Cuidando da saúde mental: competências socioemocionais e recursos terapêuticos”, com Daniella Parente, psicóloga e da equipe pedagógica do MEP. A mediação será da professora Juliana Resende, área das exatas e também da equipe pedagógica.

Já na quarta-feira, dia 04 de agosto, o tema abordado será “A importância do profissional geoambiental na prática da cidadania: geo-bio-diversidade, ecologia e cidadania”. Professor Msc. Michel Bastos, biólogo, Professor Mcs. Fernando Moura, botânico- membros da Equipe Ambiental, Professora Bruna Santos, geóloga, CEFET-MG (convidada). A mediação será do professor Dr. Fernando Pinto, ecólogo e coordenador da equipe ambiental do Movimento.

No dia 5 de agosto, quinta-feira, o assunto será “Questões Étnico Racial” - Professora Adriana Silva, Comissão Étnico Racial no MEP, com participação – professor Fernando Impagliazzo, literatura; Luiz Gustavo, advogado e conselheiro do MEP; Marcele Lopes, linguagem e equipe pedagógica; Professor Samuel Ezequiel, matemática e a conselheira do MEP, Amanda Mattos.

Para fechar a semana, dia 6 de agosto, o tema será “A grandeza de Carolina de Jesus: por que ler essa autora nas aulas de português” - Professora Juliana Lima, área de linguagem. Mediação e apresentação será do professor Érique Barcelos, da área de filosofia e sociologia do MEP – ‘Momento dos 100 anos de Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil”.