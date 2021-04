Marcelo Cabo Daniel Castelo Branco

Rio - Desde a chegada do técnico Marcelo Cabo ao Vasco da Gama, no início da temporada, a equipe cruzmaltina tem aproveitado mais as revelações das categorias de base. Matías Galarza, Gabriel Pec, Lucão, Cayo Tenório, Juninho, João Pedro, Laranjeira, Figueiredo, Riquelme e Tiago Reis são alguns dos garotos que vem ganhando mais minutos. Comentarista da Globo, Paulo Vinícius Coelho elogiou a postura do técnico da equipe carioca nesses primeiros jogos.

"Não é o time que fará o Vasco voltar à elite, mas certamente o futuro será mais promissor com muitos destes meninos do que com outros mais experientes, mas que há tempos não jogam bem, casos de Marquinhos Gabriel, Ernando e até mesmo Zeca. É mais fácil acreditar, então, que o futuro vascaíno se construa em busca de novos sucessos com jogadores formados em casa. Na Série B, será necessário ter uma mistura. Alguns experientes, outros jovens", disse PVC.