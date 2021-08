Volta Redonda tem saldo positivo de quase dois mil empregos no primeiro semestre do ano - Divulgação

Publicado 03/08/2021 13:31

Volta Redonda - Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia apontam que Volta Redonda teve um saldo positivo na geração de empregos no primeiro semestre de 2021. De acordo com os números divulgados nesta terça-feira, dia 03, a cidade registrou 1.955 novos postos de trabalho no período.

Entre janeiro e junho, Volta Redonda admitiu 13.156 trabalhadores formais e registrou 11.201 demissões. O saldo foi de 1.955 empregos a mais no município em diversos setores, com destaque para a Indústria e o setor de Serviços, que juntas, geraram mais de 74% dos novos postos de trabalho da cidade (42,40% - Indústria e 32,02% - Serviços).

Já o comércio (16,11%) mostrou uma recuperação após ser afetado pela pandemia e a Construção Civil (9,71%) também teve saldo positivo. A Agropecuária com cinco demissões foi o único setor que apresentou número negativo (-0,25%).