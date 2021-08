Publicado 04/08/2021 15:22 | Atualizado 04/08/2021 16:48

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições até o dia 9 de agosto para preencher 60 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos em Volta Redonda pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). A ação acontece através de uma parceria entre Senac-RJ e Sicomércio Volta Redonda e faz parte do movimento Rio de Mãos Dadas pelo Interior.

Serão oferecidas duas oportunidades de habilitação que serão ministradas na modalidade de ensino a distância: Marketing Digital e Controle de Custos Fixos e Variáveis. As aulas iniciam nos dias 16 e 17 de agosto.

interessados podem entrar em contato pelos telefones (24) 3347-3326 / 3347-5111, por e-mail Ospelos telefones (24) 3347-3326 / 3347-5111, por e-mail [email protected] ou, presencialmente, no Sicomércio Volta Redonda que fica na Rua Bernardo Ferraz, 383, no bairro Aterrado. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 12h e 14h às 17h.

“É uma excelente oportunidade para jovens em busca uma colocação no mercado de trabalho, principalmente, no varejo, porque são áreas que estão demandando profissionais, em especial, a de marketing. Além disso, ter conhecimento sobre como administrar melhor custo e ter um planejamento financeiro faz toda a diferença para obter sucesso nos negócios. É importante inclusive para os pequenos comerciantes que vão ter uma capacitação e se aperfeiçoar em gestão”, comentou o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos.

Confira as informações sobre os cursos disponíveis:



O curso de Marketing Digital atende a maiores de 16 anos e ensina a criação de plano de marketing e comunicação digital, tendo em vista a tendência do e-consumidor em busca por produtos e serviços na internet, incluindo as redes sociais.

O curso de Controle de Custos Fixos e Variáveis é destinado a pessoas maiores de 16 anos com o objetivo de instrumentalizar o participante para realizar o controle de custos considerando sua composição e a operação de venda.

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) fornece cursos de educação profissional, com material didático incluso, para pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados.