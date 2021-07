Inscrições para o concurso do Banco do Brasil se encerram nesta quarta-feira - Foto: reprodução internet

Rio - Os interessados em se candidatarem a uma das 4.480 vagas ofertadas pelo concurso do Banco do Brasil terão até esta quarta-feira, 28, para realizar sua inscrição. Entre cargos efetivos e reservas, o certame vai selecionar quatro mil agentes comerciais e 480 agentes de tecnologia com salário inicial de R$ 3.022,37, fora outros benefícios. No Rio, outras 4.043 vagas de concurso estão abertas, com remuneração de até R$ 13 mil. Veja como se preparar para as provas e realizar a sua inscrição.

"Concurseiro que é concurseiro se prepara conhecendo a banca e fazendo questões que já foram aplicadas em provas antigas. O importante, neste momento da preparação é garantir logo a inscrição, além de

reservar um horário para estudar todas as matérias, entender o edital e conhecer os livros da referência bibliográfica", orientou a pedagoga, professora e gestora de RH, Bianca Glaciano.

Para o Analista da Câmara dos Deputados e coordenador do Direção Concursos, o diferencial desse certame é que a maioria dos candidatos estão no mesmo nível de preparação: "A verdade é que esse concurso foi inesperado, 99% das pessoas não estavam se preparando. Daqui até a data da prova é estudar de forma intensa todo conteúdo que foi apresentado, seja por leitura de PDF ou assistir vídeo aula. O que importa é que todo mundo está largando do zero agora e tem que realmente, no mínimo, disponibilizar umas três horas diárias para estudo", reforçou.

"Os erros mais comuns dos concurseiros, ainda mais os que estão com cronograma curto é começar a querer estudar todo o conteúdo e esquecer de fazer revisões, o mais importante a entender neste momento é fazer estas revisões para relembrar o conteúdo frequentemente. Como o cronograma é curto, o candidato também precisa encaixar na rotina os exercícios", acrescentou.

Por fim, a pedagoga Bianca Glaciano aponta a importância da preparação no dia da prova em si: "Na preparação para o dia da prova, é importante não se esquecer de dormir pelo menos 8 horas na noite anterior, não fazer uso de bebida alcoólica, deixar a mente descansar e entender que já aprendeu tudo o que o cérebro foi capaz de absorver. Também é interessante levar alguns biscoitos e água, para não sentir fome e sede e isso acabar atrapalhando a concentração na prova", finalizou.

Como se inscrever

Para se inscrever no concurso do Banco do Brasil, os interessados devem acessar o site da banca organizadora ( https://www.cesgranrio.org.br/ ) e selecionar o edital desejado. Após informar os dados requeridos e finalizar a inscrição, o candidato deve realizar o pagamento do boleto de inscrição no valor de R$ 38. Para pessoas com deficiência, o prazo de inscrição será prorrogado até o dia 7 de agosto.

Todos os candidatos devem responder 25 questões em múltipla escolha de conhecimentos básicos, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro, 45 de conhecimentos específicos e escrever uma redação no modelo dissertativo-argumentativo. As questões objetivas têm pesos diferentes, de acordo com a importância da área de conhecimento para a execução do trabalho.

A aprovação do candidato depende do acerto de pelo menos 50% nas provas de conhecimento básicos e específicos e tirar entre 70 e 100 pontos na redação.

Outros concursos

CBMERJ - 3 mil vagas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) está com um edital aberto de três mil vagas para Serviço de Militares Temporários, sendo 30% das vagas reservadas para mulheres, com salários de até R$ 7.940,78. As oportunidades abrangem tanto o nível médio/técnico para o cargo de soldado, quanto o nível superior para o cargo de 1º tenente. Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetivas, teste de aptidão física, exames de saúde e teste de habilidades específicas.

Para se candidatar, os requisitos são: nacionalidade brasileira ou portuguesa, na forma da lei, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, idade a partir de 18 anos ou mais, no momento da contratação, idade de até 35 anos, se a vaga pretendida for a de 1º Tenente BM Temporário Voluntário e idade de até 25 anos, se a vaga pretendida for a de Soldado BM Temporário Voluntário.

Os candidatos também precisam ter condições de saúde física e mental compatíveis, não estar incompatibilizado para o emprego em razão de penalidades, não estar respondendo a processo de exclusão, não ter sido excluído ou licenciado, por motivo disciplinar e não ter sido condenado por crime ou contravenção penal.

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Funrio), responsável pela organização do certame ( https://funrioms.selecao.net.br/informacoes/ ) até o dia 13 de agosto. O valor da taxa de inscrição será de R$ 95,31 para as vagas de Tenente BM Temporário Voluntário, e de R$ 71,53 para as vagas de Soldado BM Temporário Voluntário.

FeSaúde Niterói - 898 vagas

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói atualizou o cronograma e está com 898 vagas abertas com salários de até R$ 13,8 mil. As oportunidades são para diferentes níveis, além de diversos cargos, como: assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, assistente administrativo, contador, médico, terapeuta ocupacional e outros.

Para concorrer, os candidatos vão passar por duas etapas: a prova objetiva, que é eliminatória e classificatória, e a análise de títulos, que é classificatória. As provas escritas que devem ocorrer nos dias 24 e 32 de outubro, e 14 e 15 de novembro, de acordo com a vaga disputada.

Os interessados podem se inscrever pelo site da banca organizadora, que neste caso é a Coseac/UFF, ( http://www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020/ ) entre às 12h do dia 02 de agosto até às 12h do dia 12 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 para nível fundamental e agente comunitário de saúde; R$ 70 para nível médio e técnico e R$ 100 para nível superior.

IME - 92 vagas

O Instituto Militar de Engenharia, vinculado ao Exército Brasileiro, tem dois editais abertos com 92 vagas ao todo. Dessas, 80 oportunidades são para Oficiais da Ativa, que pretendem seguir carreira militar (64 de ampla concorrência e 16 para candidatos negros). Outras 12 vagas são para Oficiais da Reserva, para aqueles que não querem seguir carreira (10 de ampla concorrência e 2 para candidatos negros).

Os candidatos inscritos no concurso IME, independente da carreira, serão avaliados por meio de cinco etapas: Exame Intelectual (EI); Inspeção de Saúde (IS); Exame de Aptidão Física (EAF); Avaliação Psicológica (Avl Psc) e Procedimento de Heteroidentificação (PH). Aqueles que forem aprovados, vão realizar o Curso de Formação no próprio Instituto Militar de Engenharia. Os alunos terão direito a fardamento, alimentação, assistência médica, dentária, psicológica, alojamento, além do soldo inicial de R$ 1.334,00.

Interesados devem se inscrever entre os dias 17 de junho e 30 de agosto pelo site oficial do IME ( http://www.ime.eb.mil.br/ ). A taxa de inscrição é de R$ 100.

IFRJ - 53 vagas







Interessados podem se inscrever até o dia 22 de agosto, exclusivamente pelo site do Instituto IUDS ( O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu concurso para técnicos administrativos em educação. São 53 vagas e formação de cadastro de reserva nos níveis médio, técnico e superior, e os salários chegam a R$ 4 mil. As vagas a serem preenchidas são nos campi Belford Roxo, Engenheiro Paulo de Frontin, Niteroi, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João do Meriti, Duque de Caxias, Realengo Arraial do Cabo, Nilópolis e na Reitoria.Interessados podem se inscrever até o dia 22 de agosto, exclusivamente pelo site do Instituto IUDS ( www.iuds.org.br ). As taxas são de R$ 90,00 para os cargos que exigem nível médio, R$ 110,00 para técnico e de R$ 130,00 para os cargos de nível superior. O edital com mais informações pode ser acessado pelo site https://iuds.org.br/informacoes/

