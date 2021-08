Mutirão do Detran- RJ oferece vagas neste sábado, dia 07, em VR - Divulgação

Mutirão do Detran- RJ oferece vagas neste sábado, dia 07, em VRDivulgação

Publicado 05/08/2021 14:38

Volta Redonda - O Detran-RJ realiza neste sábado, dia 07, o 36º mutirão de atendimentos desde o início da pandemia e irá ofertar vagas para os serviços de veículos e habilitação no posto de Volta Redonda. O agendamento deve ser feito pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

Os serviços disponíveis serão de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda. O atendimento será das 8h às 13h.

Publicidade

Já os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados das 10h às 16h.

Ainda de acordo com o órgão, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, o usuário deve desmarcar o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.