Boletim covid-19 em Volta Redonda Reprodução

Publicado 05/08/2021 18:23

Volta Redonda - O boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 05, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda aponta mais uma morte por covid-19. Com a atualização, o total de óbitos chega a 1.112.

Ainda de acordo com as informações, as taxas de ocupação de leitos de UTI seguem assim: 30% na rede pública e 10% na rede privada; já de leitos clínicos: 13% na rede pública e 11% na rede privada. Na cidade, os casos confirmados são 35.279 e os notificados como suspeitos 91.088.

Vacinação

Na cidade, segundo a SMS, já foram aplicadas 225.336 doses, sendo 149.303 da primeira dose e 76.033 segunda dose e única.