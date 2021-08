Morre em Volta Redonda, aos 49 anos, o publicitário Marcelo Argôlo - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/08/2021 09:47 | Atualizado 05/08/2021 16:51

Volta Redonda - Morreu por volta das 5h20 desta quinta-feira, dia 05, em Volta Redonda, o publicitário Marcelo Argôlo. Ele estava internado em um hospital particular da cidade em decorrência da covid-19 há duas semanas.

Marcelo, de 49 anos, era assessor de comunicação do Clube dos Funcionários. Ele também atuou como coordenador Municipal da Juventude de Volta Redonda e trabalhava em instituições sociais. Argolo ainda concorreu em duas eleições para vereador, em 2004 e 2008, mas não foi eleito.

O Clube dos Funcionários através de uma nota lamentou o falecimento:



“Argolo implantou o setor de Comunicação e Marketing do clube, onde atuava há oito anos, sendo considerado um exemplo na vida profissional e pessoal. “Uma perda imensa para o Clube dos Funcionários, familiares e para a sociedade. Sempre com sorriso no rosto e gentileza, Argolo nos deixa um exemplo de amizade e solidariedade por seu carinho com todos e pelo trabalho desenvolvido junto ao Rotary em benefício da comunidade. Que Deus ampare a família”, disse o presidente do CFCSN, Gustavo Tramontin.

Por conta dos protocolos de segurança da covid-19, não haverá velório e o sepultamento será no Portal da Saudade.